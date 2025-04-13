Atelier Alors, ça se dégrade !? | TURFU Festival Le Dôme Caen

Atelier Alors, ça se dégrade !? | TURFU Festival

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-09 12:30:00

Date(s) :

2026-04-09

“Des générations plastiques” est un programme de recherche imaginé avec la population normande qui vise à enfouir des plastiques et mesurer leur dégradation. Il est accompagné de questionnaires visant à mesurer les usages quotidiens et les habitudes de consommation des plastiques.

Gratuit, inscription obligatoire. “Des générations plastiques” est un programme de recherche imaginé avec la population normande qui vise à enfouir des plastiques et mesurer leur dégradation. Il est accompagné de questionnaires visant à mesurer les usages quotidiens et les habitudes de consommation des plastiques. Près de 3000 personnes ont déjà participé aux ateliers, conférences et salons autour du programme. 1 250 kits ont été distribués et 500 contributions sont aujourd’hui disponibles pour l’analyse. Et si on s’y collait ensemble ?

Que vous ayez déjà participé au programme ou que vous le découvriez, venez explorer les premiers résultats des analyses labo et donner vos réactions et vos interprétations des réponses aux questionnaires sur les consommations plastiques. Lors de cet atelier vous pourrez découvrir le programme “Des générations Plastiques” et participer à l’analyse des premiers résultats en devenant co-chercheur ou co-chercheuse !

Intervenants

Joël Bréard (ABTE), Simon Begrem (ABTE), Jean-Baptiste Jouenne (ABTE), Louis Lebredonchel (CERREV), Hélène Gugenheim (artiste en résidence à l’ABTE) .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Atelier Alors, ça se dégrade !? | TURFU Festival

Des générations plastiques is a research programme devised with the people of Normandy to bury plastics and measure their degradation. It is accompanied by questionnaires designed to measure the everyday uses and consumption habits of plastics.

L’événement Atelier Alors, ça se dégrade !? | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-20 par Calvados Attractivité