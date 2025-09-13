Atelier Amigurumi Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron
Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d'Aveyron Aveyron
Début : Samedi 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13 2025-10-11 2025-11-08
Passez un moment autour du crochet dans un univers kawaii.
Les samedis 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre dès 10h30, installez vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron pour créer des animaux ou personnages kawaii en crochet. Que vous soyez débutants ou confirmés passez un moment autour du crochet !
Gratuit Sans réservation .
English :
Spend some time crocheting in a kawaii universe.
German :
Verbringen Sie eine Zeit rund um das Häkeln in einer Kawaii-Welt.
Italiano :
Passate un po’ di tempo a lavorare all’uncinetto in un mondo kawaii.
Espanol :
Pasa un rato haciendo ganchillo en un mundo kawaii.
