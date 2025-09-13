Atelier Amigurumi Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Passez un moment autour du crochet dans un univers kawaii.

Les samedis 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre dès 10h30, installez vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron pour créer des animaux ou personnages kawaii en crochet. Que vous soyez débutants ou confirmés passez un moment autour du crochet !

Gratuit Sans réservation .

Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21

English :

Spend some time crocheting in a kawaii universe.

German :

Verbringen Sie eine Zeit rund um das Häkeln in einer Kawaii-Welt.

Italiano :

Passate un po’ di tempo a lavorare all’uncinetto in un mondo kawaii.

Espanol :

Pasa un rato haciendo ganchillo en un mundo kawaii.

