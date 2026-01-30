ATELIER AMOUR DE SOI Pont de Montvert Sud Mont Lozère

ATELIER AMOUR DE SOI

Foyer logement Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 65 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Ludivine et Ana vous présente un atelier amour de soi, qui a pour objectif apprendre à s’aimer, se reconnecter à soi, à ses émotions, à ses besoins et à son corps grâce aux fleurs de Bach et à la sophrologie.

Sur inscription

Au travers de l’association Ensemble sur le chemin, Ludivine et Ana vous présente un atelier amour de soi qui aura lieu le 7 mars à la salle du foyer logement du Pont de Montvert.

L’atelier amour de soi c’est

– apprendre à s’aimer

-se reconnecter à soi, à ses émotions, à ses besoins et à son corps,

– grâce aux fleurs de Bach et à la sophrologie.

Animé par

– Ludivine Arnal conseillère en fleurs de Bach et praticienne en massage intuitif

– Ana Machado sophrologue RNCP et infirmière

Au programme visualisation, fleurs de Bach, automassage et relaxation

tarif 65 euros avec l’adhésion à l’asso Ensemble sur le chemin

Repas partagé .

Foyer logement Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 81 55 25 58

English :

Ludivine and Ana present a self-love workshop, with the aim of learning to love yourself, reconnecting with yourself, your emotions, your needs and your body thanks to Bach flowers and sophrology.

Registration required

