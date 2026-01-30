ATELIER AMOUR DE SOI Pont de Montvert Sud Mont Lozère
ATELIER AMOUR DE SOI Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 7 mars 2026.
ATELIER AMOUR DE SOI
Foyer logement Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – 65 EUR
Adulte
Date : 2026-03-07
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Ludivine et Ana vous présente un atelier amour de soi, qui a pour objectif apprendre à s’aimer, se reconnecter à soi, à ses émotions, à ses besoins et à son corps grâce aux fleurs de Bach et à la sophrologie.
Sur inscription
Au travers de l’association Ensemble sur le chemin, Ludivine et Ana vous présente un atelier amour de soi qui aura lieu le 7 mars à la salle du foyer logement du Pont de Montvert.
L’atelier amour de soi c’est
– apprendre à s’aimer
-se reconnecter à soi, à ses émotions, à ses besoins et à son corps,
– grâce aux fleurs de Bach et à la sophrologie.
Animé par
– Ludivine Arnal conseillère en fleurs de Bach et praticienne en massage intuitif
– Ana Machado sophrologue RNCP et infirmière
Au programme visualisation, fleurs de Bach, automassage et relaxation
tarif 65 euros avec l’adhésion à l’asso Ensemble sur le chemin
Repas partagé .
Foyer logement Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 81 55 25 58
English :
Ludivine and Ana present a self-love workshop, with the aim of learning to love yourself, reconnecting with yourself, your emotions, your needs and your body thanks to Bach flowers and sophrology.
Registration required
