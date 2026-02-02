Atelier Amour et Amitiés

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tout public

De 10h à 12h, on se retrouve avec Fred et Elsa au Petit Paris pour un atelier ouvert à tous.

Un moment convivial pour créer et échange .

Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com

L’événement Atelier Amour et Amitiés Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne