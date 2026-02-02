Atelier Amour et Amitiés Saint-Dizier
Atelier Amour et Amitiés Saint-Dizier samedi 14 février 2026.
Atelier Amour et Amitiés
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Tout public
De 10h à 12h, on se retrouve avec Fred et Elsa au Petit Paris pour un atelier ouvert à tous.
Un moment convivial pour créer et échange .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
