Atelier anglais des tout-petits Association Equilibre Royan

Venez partager avec votre jeune enfant un atelier tout en anglais, à base de comptines, d’histoires et de jeux. Il n’est jamais trop tôt pour sensibiliser les enfants à la diversité culturelle !

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

Come and share an all-English workshop with your young child, featuring nursery rhymes, stories and games. It’s never too early to introduce children to cultural diversity!

German :

Erleben Sie mit Ihrem Kleinkind einen Workshop ganz auf Englisch mit Reimen, Geschichten und Spielen. Es ist nie zu früh, Kinder für die kulturelle Vielfalt zu sensibilisieren!

Italiano :

Venite a condividere con il vostro bambino un laboratorio interamente in inglese, basato su filastrocche, storie e giochi. Non è mai troppo presto per insegnare ai bambini la diversità culturale!

Espanol :

Venga a compartir con su hijo pequeño un taller totalmente en inglés, basado en canciones infantiles, cuentos y juegos. Nunca es demasiado pronto para enseñar a los niños la diversidad cultural

