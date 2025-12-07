Atelier anglais pour les enfants La Ruelle Ségur-le-Château
Atelier anglais pour les enfants La Ruelle Ségur-le-Château dimanche 7 décembre 2025.
Atelier anglais pour les enfants Dimanche 7 décembre, 16h00 La Ruelle Corrèze
Participation de 5 euros par mois, goûter offert !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-07T16:00:00 – 2025-12-07T18:00:00
Fin : 2025-12-07T16:00:00 – 2025-12-07T18:00:00
Cours d’anglais à destination des enfants avec l’association Les amis d’Aliénor.
Temps de convivialité pour les parents durant l’atelier
Niveau découverte : 16h
Niveau exploration : 16h30
La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0674168439 »}] CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES
Atelier anglais pour les enfants – Moment convivial entre parents Association Cours Anglais