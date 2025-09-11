Atelier anglais Vignacourt
Atelier anglais Vignacourt jeudi 11 septembre 2025.
Atelier anglais
196 Rue d’Amour Vignacourt Somme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 14:00:00
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-09-11 2025-09-25
Organisé par le Centre Vignacourt 14-18
Atelier d’anglais ouvert à tous pour apprendre les bases d’anglais (se présenter, tenir une discussion, se repérer…)
Jeudi 11 et 25 septembre à 14h .
196 Rue d’Amour Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France +33 6 73 69 55 49
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier anglais Vignacourt a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Nièvre & Somme