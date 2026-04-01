Atelier Âniers en Herbe Baugy
Atelier Âniers en Herbe Baugy mardi 14 avril 2026.
Baugy
Atelier Âniers en Herbe
Route de la Garenne Baugy Cher
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Pendant les vacances de printemps, les enfants de 3 à 5 ans découvrent les ânes à la ferme lors d’un atelier ludique et sensoriel à Baugy.
La ferme pédagogique de La Garenne, à Baugy, vous propose l’atelier Âniers en herbe pour les enfants de 3 à 5 ans. Pendant 1h30, les plus jeunes partent à la rencontre des ânes Grand Noir du Berry à travers un moment adapté à leur âge, entre brossage et petit parcours ludique en main. Une animation en petit effectif, idéale pour découvrir l’animal en douceur et partager une première expérience à la ferme. Réservation obligatoire. 15 .
Route de la Garenne Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 76 21 71 whofstede@yahoo.fr
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English :
During the spring vacations, children aged 3 to 5 discover donkeys at the farm during a fun, sensory workshop in Baugy.
L’événement Atelier Âniers en Herbe Baugy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT BOURGES
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