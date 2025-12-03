Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque Médiathèque Tonneins

Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque

Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Réalise ton marque-page ou ton porte-livre en 3D.

Tout public Gratuit

Réservation conseillée .

Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 57 58 bibliotheque@mairie-tonneins.fr

English : Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque

Create your own 3D bookmark or bookholder.

German : Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque

Gestalte dein Lesezeichen oder deinen Buchhalter in 3D.

Italiano :

Realizzate un segnalibro o un porta-libri in 3D.

Espanol : Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque

Haz tu propio marcapáginas o sujeta libros en 3D.

