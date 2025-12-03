Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque Médiathèque Tonneins
Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque
Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne
Gratuit
2025-12-03
Réalise ton marque-page ou ton porte-livre en 3D.
Tout public Gratuit
Réservation conseillée .
Médiathèque Avenue François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 57 58 bibliotheque@mairie-tonneins.fr
English : Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque
Create your own 3D bookmark or bookholder.
German : Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque
Gestalte dein Lesezeichen oder deinen Buchhalter in 3D.
Italiano :
Realizzate un segnalibro o un porta-libri in 3D.
Espanol : Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque
Haz tu propio marcapáginas o sujeta libros en 3D.
L’événement Atelier Animation 3D avec Hydrogène Vallée à la Médiathèque Tonneins a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Val de Garonne