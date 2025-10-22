Atelier Animation à la Médiathèque Médiathèque du Clocher Verquières

Mercredi 22 octobre 2025. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Atelier animation à la Médiathèque du Clocher.

De 14h30 à 17h A vos balais jouez et codez votre jeu vidéo en famille !

En famille, venez terster un jeu indépendant adapté aux petits comme aux grands, pour s’initier en douceur aux jeux vidéos et questionner la place des écrans dans nos vies.

En découvrant les bases du codage en bloc, vous aiderez la sorcière à poursuivresa quête au coeur d’un paysage ensorcelant !



A 18h Le mystère des pierres dressées de Mongolie.

Ces pierres disposées parfois de façon solitaire, parfois groupées, ont donné lieu à de nombreuses interrogations tant sur la date de leur apparition que sur leur fonction…

Conférence de Jean-François Beaufrère, président de l »association Routes et Cultures . Réservation conseillée.



Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57

English :

Workshop at the Médiathèque du Clocher.

German :

Atelier Animation in der Mediathek des Glockenturms.

Italiano :

Workshop presso la Médiathèque du Clocher.

Espanol :

Taller en la Mediateca del Relojero.

