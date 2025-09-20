Atelier, animation et démonstration d’artisans d’art L’échoppe des arts Gourdon

Atelier, animation et démonstration d’artisans d’art L’échoppe des arts Gourdon samedi 20 septembre 2025.

Atelier, animation et démonstration d’artisans d’art 20 et 21 septembre L’échoppe des arts Lot

Tarif : 18€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Nous sommes un collectif d’artisans d’art au sein de la boutique « l’échoppe des arts » sur la ville de Gourdon.

Durant les journées du patrimoine, nous organisons différents évènements autour de nos métiers : bois, peinture, vannerie. L’occassion de découvrir un peu notre univers d’artisans et notre boutique.

L’échoppe des arts 17 Rue du Majou, 46300 Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie

Nous sommes un collectif d’artisans d’art au sein de la boutique « l’échoppe des arts » sur la ville de Gourdon.

© CE