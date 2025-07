ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac mardi 15 juillet 2025.

ATELIER ANIMAUX D’ARGILE

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 11:00:00

fin : 2025-08-26 12:00:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Travailler l’argile et en faire une statue d’animal préhistorique…

Venez reproduire les statuettes animales découvertes à l’Aurignacien en sculptant de l’argile !

Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.

Tous les mardis de juillet et août 2025

Places limitées Réservation conseillée 5 .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 contact@musee-aurignacien.com

English :

Working with clay to create a statue of a prehistoric animal…

German :

Ton bearbeiten und daraus die Statue eines prähistorischen Tieres herstellen…

Italiano :

Lavorare con l’argilla per creare una statua di un animale preistorico…

Espanol :

Trabajar la arcilla para crear una estatua de un animal prehistórico…

L’événement ATELIER ANIMAUX D’ARGILE Aurignac a été mis à jour le 2025-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE