ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac mercredi 22 octobre 2025.
ATELIER ANIMAUX D’ARGILE
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 EUR
5
Tarif enfant
Date et horaire :
Début : 2025-10-22 11:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Travailler l’argile et en faire une statue d’animal préhistorique…
Venez reproduire les statuettes animales découvertes à l’Aurignacien en modelant l’argile !
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.
Places limitées Réservation conseillée 5 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
English :
Working with clay to create a statue of a prehistoric animal…
German :
Ton bearbeiten und daraus die Statue eines prähistorischen Tieres herstellen…
Italiano :
Lavorare con l’argilla per creare una statua di un animale preistorico…
Espanol :
Trabajar la arcilla para crear una estatua de un animal prehistórico…
