ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

ATELIER ANIMAUX D’ARGILE

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 11:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29

Travailler l’argile et en faire une statue d’animal préhistorique…
Venez reproduire les statuettes animales découvertes à l’Aurignacien en modelant l’argile !
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.

Places limitées Réservation conseillée 5  .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72  accueil@musee-aurignacien.com

English :

Working with clay to create a statue of a prehistoric animal…

German :

Ton bearbeiten und daraus die Statue eines prähistorischen Tieres herstellen…

Italiano :

Lavorare con l’argilla per creare una statua di un animale preistorico…

Espanol :

Trabajar la arcilla para crear una estatua de un animal prehistórico…

