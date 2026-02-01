ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac mercredi 25 février 2026.

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Début : 2026-02-25 11:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00

2026-02-25 2026-03-04

Travailler l’argile et en faire une statue d’animal préhistorique…
Venez reproduire les statuettes animales découvertes à l’Aurignacien en sculptant de l’argile !
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.
Places limitées. Réservation conseillée ! 5  .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72  accueil@musee-aurignacien.com

English :

Working with clay to create a statue of a prehistoric animal…

