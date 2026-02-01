ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac mercredi 25 février 2026.
ATELIER ANIMAUX D’ARGILE
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 11:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-03-04
Travailler l’argile et en faire une statue d’animal préhistorique…
Venez reproduire les statuettes animales découvertes à l’Aurignacien en sculptant de l’argile !
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.
Places limitées. Réservation conseillée ! 5 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Working with clay to create a statue of a prehistoric animal…
L’événement ATELIER ANIMAUX D’ARGILE Aurignac a été mis à jour le 2026-02-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE