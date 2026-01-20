Atelier Animaux du monde Place du Vieux Marché Le Havre
Atelier Animaux du monde Place du Vieux Marché Le Havre vendredi 27 février 2026.
Atelier Animaux du monde
Place du Vieux Marché Muséum Salle Euréka Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-27 10:30:00
fin : 2026-02-27 11:30:00
2026-02-27
Découvrir la faune du monde par l’écoute et l’observation
Un des premiers moyens de repérer un animal est souvent de tendre l’oreille. Bien caché dans un arbre ou dans un fourré, les animaux dévoilent leur présence en émettant un cri, un chant ou un grognement. De la banquise à la savane, en passant par la forêt de Nouvelle-Zélande ou celle d’Amérique du Sud, nous allons partir à la découverte des animaux grâce aux sons qu’ils émettent. Un véritable voyage sonore tout autour de la Terre.
De 7-12 ans Durée 1h
Réservation obligatoire .
Place du Vieux Marché Muséum Salle Euréka Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
