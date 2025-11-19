ATELIER ANIMAUX MAGIQUES ET TISSAGE

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

L’artiste Jareth Figueroa anime un cours de réalisation de sculptures en carton d’un animal fantastique, inspiré des chimères médiévales et des alebrijes mexicains, deux traditions de périodes et de lieux différents partageant le même symbole.

L’artiste Jareth Figueroa anime un cours de réalisation de sculptures en carton d’un animal fantastique, inspiré des chimères médiévales et des alebrijes mexicains, deux traditions de périodes et de lieux différents partageant le même symbole.

Parallèlement, les parents créent un porte-bonheur en fil, dans la tradition artisanale mexicaine. .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 20 97 36 contactrestanque@gmail.com

English :

Artist Jareth Figueroa leads a class in cardboard sculpture of a fantastic animal, inspired by medieval chimeras and Mexican alebrijes, two traditions from different times and places that share the same symbol.

German :

Der Künstler Jareth Figueroa leitet einen Kurs zur Herstellung von Pappskulpturen eines fantastischen Tieres, das von mittelalterlichen Chimären und mexikanischen Alebrijes inspiriert ist zwei Traditionen aus verschiedenen Zeiten und Orten, die das gleiche Symbol teilen.

Italiano :

L’artista Jareth Figueroa guida una classe di sculture in cartone di un animale fantastico, ispirato alle chimere medievali e agli alebrijes messicani, due tradizioni di tempi e luoghi diversi che condividono lo stesso simbolo.

Espanol :

El artista Jareth Figueroa dirige una clase de escultura en cartón de un animal fantástico, inspirada en las quimeras medievales y los alebrijes mexicanos, dos tradiciones de épocas y lugares diferentes que comparten el mismo símbolo.

L’événement ATELIER ANIMAUX MAGIQUES ET TISSAGE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-13 par 34 OT MONTPELLIER