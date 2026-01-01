Atelier Animaux totems Liesville-sur-Douve

Atelier Animaux totems

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve Manche

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

2026-01-11

Marion Cotent’Harpe et Jessica Santarossa, art thérapeutes, vous proposent un atelier ludique et artistique pour trouver des forces extérieures, tout en se ressourçant à ses propres forces, à travers des archétypes puissants que sont les animaux. Cette démarche propose un processus créatif combinant écriture, graphisme intuitif et guidance inspirante au son de la harpe. .

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 9 52 95 65 31

