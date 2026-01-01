Atelier Animaux Totems L’Église Liesville-sur-Douve

Atelier Animaux Totems

L’Église Bar de l’Anguille Liesville-sur-Douve Manche

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 17:30:00

2026-01-11

Marion Bouyssonnade et Jessica Santarossa vous proposent

Un atelier ludique et artistique pour trouver des forces extérieures, tout en se ressourçant à ses propres forces, à travers des archétypes puissants que sont les animaux.

Notre démarche est de proposer un processus créatif combinant écriture, graphisme intuitif et guidance inspirante au son de la harpe.

Un instant de bien-être introspectif pour se questionner sur tous les aspects de sa personnalité, ses parts d’ombres et de lumières, de se connecter pleinement à ses humeurs, ses forces, et de se regarder avec bienveillance et curiosité.

Un moment pour redonner son importance au vivant et à l’intuitif.

Prendre le temps de considérer ce qui nous guide et dans quelle direction, un moment dans l’instant présent, comme une photographie vertueuse et bienfaisante. .

L'Église Bar de l'Anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie

