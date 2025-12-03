Atelier animé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Agence RENNES CENTRE Rennes

Atelier animé par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Agence RENNES CENTRE Rennes

Atelier animé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Agence RENNES CENTRE Rennes mercredi 3 décembre 2025.

Atelier animé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Agence RENNES CENTRE Rennes Mercredi 3 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la semaine ReStart, semaine dédiée à la création/reprise d’entreprise qui a lieu du 1er au 5 décembre, votre agence accueille la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) dans ses l

Dans le cadre de la semaine ReStart, semaine dédiée à la création/reprise d’entreprise qui a lieu du 1er au 5 décembre, votre agence accueille la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) dans ses locaux pour la présentation de leur atelier « 2 heures pour tout comprendre », atelier réservé aux hommes et femmes en questionnement quant à la création ou reprise d’entreprise.

Réunion d’information de 2 heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-03T09:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-03T11:30:00.000+01:00

1
 https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/535751

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine