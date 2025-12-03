Atelier animé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Agence RENNES CENTRE Rennes Mercredi 3 décembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la semaine ReStart, semaine dédiée à la création/reprise d’entreprise qui a lieu du 1er au 5 décembre, votre agence accueille la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) dans ses l

Dans le cadre de la semaine ReStart, semaine dédiée à la création/reprise d’entreprise qui a lieu du 1er au 5 décembre, votre agence accueille la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) dans ses locaux pour la présentation de leur atelier « 2 heures pour tout comprendre », atelier réservé aux hommes et femmes en questionnement quant à la création ou reprise d’entreprise.

Réunion d’information de 2 heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T11:30:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/535751

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine