Atelier animé par la Maison des Professions Libérales Agence RENNES CENTRE Rennes

Dans le cadre de la semaine ReStart, semaine dédiée à la création/reprise d’entreprise qui a lieu du 1er au 5 décembre, votre agence accueille la Maison des Professions Libérales (MPL) dans ses locaux pour la présentation de leur atelier « Vous avez une idée ? Un projet ? Envie d’entreprendre, mais vous ne savez pas par où commencer ? », atelier réservé aux hommes et femmes en questionnement quant à la création ou reprise d’entreprise.

Réunion d’information de 2 heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-05T09:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-05T11:30:00.000+01:00

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine