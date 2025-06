Atelier anthotype Ferme de la héronière Rennes

Atelier anthotype Ferme de la héronière Rennes Jeudi 31 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription

Impressions anthotype de créations florales

Venez apprendre à faire des tirages en anthotype pour imprimer vos créations florales et botaniques.

Un anthotype est une image créée à l’aide de matériel photosensible provenant de plantes.

Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-31T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-31T19:00:00.000+02:00

0754358338 laloupioteandco@gmail.com

Ferme de la héronière rue de la heronière rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine