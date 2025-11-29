Atelier anti-gaspi Cuisines ton fâne Le Bêtalab Melle

Atelier anti-gaspi Cuisines ton fâne

Le Bêtalab 5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Atelier anti-gaspi Cuisines ton fâne

Samedi 29 novembre

De 10h à 12h

Au Bêtalab, 5 rue Bourgneuf, Melle

Sur inscription par mail ou par téléphone

Tarif plein 20€

Tarif adhérent 15€

Petit budget 12€ (pas besoin de justificatif)

Tout public

Durée 2h

Rien de tel que l’automne pour se (re) mettre en cuisine et découvrir des recettes simples pour ne plus rien jeter.

3 à 4 recettes anti-gaspillage seront réalisées lors de l’atelier (pour apprendre quoi faire avec son pain dur, ses épluchures, ses fânes de légumes…) puis dégustées ensemble. .

Le Bêtalab 5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

English : Atelier anti-gaspi Cuisines ton fâne

German : Atelier anti-gaspi Cuisines ton fâne

Italiano :

Espanol : Atelier anti-gaspi Cuisines ton fâne

L’événement Atelier anti-gaspi Cuisines ton fâne Melle a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Pays Mellois