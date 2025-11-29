Atelier anti-gaspi Cuisines ton fâne Le Bêtalab Melle
Atelier anti-gaspi Cuisines ton fâne
Le Bêtalab 5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Samedi 29 novembre
De 10h à 12h
Au Bêtalab, 5 rue Bourgneuf, Melle
Sur inscription par mail ou par téléphone
Tarif plein 20€
Tarif adhérent 15€
Petit budget 12€ (pas besoin de justificatif)
Tout public
Durée 2h
Rien de tel que l’automne pour se (re) mettre en cuisine et découvrir des recettes simples pour ne plus rien jeter.
3 à 4 recettes anti-gaspillage seront réalisées lors de l’atelier (pour apprendre quoi faire avec son pain dur, ses épluchures, ses fânes de légumes…) puis dégustées ensemble. .
Le Bêtalab 5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
