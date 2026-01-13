Atelier Anti-Gaspi La Grande École Le Havre
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-10 18:00:00
fin : 2026-02-10 20:00:00
2026-02-10
Venez découvrir qu’anti-gaspi peut rimer avec plaisir et créativité ! Guidé·e par notre cheffe Sabrina, transformez vos restes en délices, partagez astuces et saveurs, et repartez avec des idées simples pour cuisiner malin au quotidien.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
