Atelier Anti-Gaspi La Grande École Le Havre

Atelier Anti-Gaspi

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-02-10 20:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Venez découvrir qu’anti-gaspi peut rimer avec plaisir et créativité ! Guidé·e par notre cheffe Sabrina, transformez vos restes en délices, partagez astuces et saveurs, et repartez avec des idées simples pour cuisiner malin au quotidien.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Anti-Gaspi

