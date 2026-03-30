Atelier anti-gaspi Vendeuvre-sur-Barse
Atelier anti-gaspi Vendeuvre-sur-Barse mercredi 8 avril 2026.
Atelier anti-gaspi
Siedmto Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 17:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Le Siedmto vous propose d’apprendre à cuisiner vos reste et de partager vos idées et astuces, accompagnés de Mme Plateau, nutritionniste.
Pensez à vous inscrire avant le 1er avril, le nombre de places est limité .
Siedmto Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 03 accueil@siedmto.fr
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English :
L’événement Atelier anti-gaspi Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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