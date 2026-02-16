Atelier anti-gaspillage alimentaire Moyon Moyon Villages
samedi 7 mars 2026.
Atelier anti-gaspillage alimentaire
Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 16:00:00
2026-03-07
Rendez-vous le 7 mars prochain, de 14h à 16h, dans les locaux de l’association pour un atelier anti-gaspillage alimentaire.
Au programme
– Atelier cuisine (chips, rillettes, thé glacé), quizz des étiquettes.
– Quizz des étiquettes Pour ne plus se tromper sur les dates (DLC/DDM).
Prix libre. Inscription obligatoire. .
Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 asso.moyon-tessy@famillesrurales.org
