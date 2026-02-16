Atelier anti-gaspillage alimentaire Moyon Moyon Villages

Atelier anti-gaspillage alimentaire

Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Rendez-vous le 7 mars prochain, de 14h à 16h, dans les locaux de l’association pour un atelier anti-gaspillage alimentaire.

Au programme

– Atelier cuisine (chips, rillettes, thé glacé), quizz des étiquettes.

– Quizz des étiquettes Pour ne plus se tromper sur les dates (DLC/DDM).

Prix libre. Inscription obligatoire. .

Moyon 102 Rue de la Mairie Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 57 16 81 asso.moyon-tessy@famillesrurales.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier anti-gaspillage alimentaire

L’événement Atelier anti-gaspillage alimentaire Moyon Villages a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Saint-Lô