Atelier apaisement & régulation du système nerveux

La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Une expérience dédiée au ralentissement profond et à la détente du corps, dans un cadre sécurisé et en petit groupe.

Une expérience dédiée au ralentissement profond et à la détente du corps, dans un cadre sécurisé et en petit groupe.

Au programme

– Accueil et mise en sécurité corporelle

– Exercice somatique doux

– Massage individuel (30 minutes)

– Temps d’intégration silencieuse

– Voyage intérieur guidé collectif

Cette demi-journée est centrée sur l’apaisement du système nerveux, sans analyse ni verbalisation obligatoire, afin de permettre un relâchement profond et durable.

Format demi-journée 6 participants maximum .

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 86 12 66

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English : Atelier apaisement & régulation du système nerveux

An experience dedicated to deep slowing down and relaxing the body, in a safe, small-group setting.

L’événement Atelier apaisement & régulation du système nerveux La Coquille a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère