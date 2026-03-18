Atelier apaisement & régulation du système nerveux La Coquille
Atelier apaisement & régulation du système nerveux La Coquille samedi 25 avril 2026.
Atelier apaisement & régulation du système nerveux
La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Une expérience dédiée au ralentissement profond et à la détente du corps, dans un cadre sécurisé et en petit groupe.
Une expérience dédiée au ralentissement profond et à la détente du corps, dans un cadre sécurisé et en petit groupe.
Au programme
– Accueil et mise en sécurité corporelle
– Exercice somatique doux
– Massage individuel (30 minutes)
– Temps d’intégration silencieuse
– Voyage intérieur guidé collectif
Cette demi-journée est centrée sur l’apaisement du système nerveux, sans analyse ni verbalisation obligatoire, afin de permettre un relâchement profond et durable.
Format demi-journée 6 participants maximum .
La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 86 12 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier apaisement & régulation du système nerveux
An experience dedicated to deep slowing down and relaxing the body, in a safe, small-group setting.
L’événement Atelier apaisement & régulation du système nerveux La Coquille a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère