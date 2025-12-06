Atelier Apéritif des fêtes La Grande École Le Havre
Atelier Apéritif des fêtes
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
2025-12-06
Plongez dans l’ambiance pétillante des fêtes avec cet atelier ! Entre créations gourmandes et saveurs de fête, repartez inspiré·e et prêt·e à surprendre vos invités.
Durée 3h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
English : Atelier Apéritif des fêtes
