Atelier Apéritif des fêtes La Grande École Le Havre

Atelier Apéritif des fêtes

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

2025-12-06

Plongez dans l’ambiance pétillante des fêtes avec cet atelier ! Entre créations gourmandes et saveurs de fête, repartez inspiré·e et prêt·e à surprendre vos invités.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

