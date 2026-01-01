ATELIER APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac

ATELIER APERO-HISTOIRE

LA CAFETIERE 26 rue Saint Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 19:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

A découvrir pour les amoureux de la région. La navigation sur La Garonne

Avec Marc Galy et Matiu Fauré, en partant du Port de Cazères, on explore la navigation sur La Garonne ! .

LA CAFETIERE 26 rue Saint Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

A must for lovers of the region. Navigation on the Garonne

