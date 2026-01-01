ATELIER APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac
mercredi 21 janvier 2026.
ATELIER APERO-HISTOIRE
LA CAFETIERE 26 rue Saint Michel Aurignac Haute-Garonne
Début : 2026-01-21 19:00:00
fin : 2026-01-21
2026-01-21
A découvrir pour les amoureux de la région. La navigation sur La Garonne
Avec Marc Galy et Matiu Fauré, en partant du Port de Cazères, on explore la navigation sur La Garonne ! .
LA CAFETIERE 26 rue Saint Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie lacafetiere.aurignac@gmail.com
English :
A must for lovers of the region. Navigation on the Garonne
L’événement ATELIER APERO-HISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-01-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE