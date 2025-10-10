Atelier apéro LEGO® Monuments européens rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

10 octobre 2025 18:00:00

10 octobre 2025

De Paris à Rome en passant par Berlin… redécouvrez certains des monuments les plus emblématiques d’Europe. En utilisant les célèbres briques danoises, plongez dans l’architecture et les détails qui font la richesse de notre patrimoine.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 83 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

From Paris to Rome and Berlin? rediscover some of Europe?s most emblematic monuments. Using the famous Danish bricks, immerse yourself in the architecture and details that make up our rich heritage.

German :

Von Paris über Rom bis Berlin? Entdecken Sie einige der berühmtesten Bauwerke Europas neu. Tauchen Sie mithilfe der berühmten dänischen Ziegelsteine in die Architektur und die Details ein, die unser Erbe so reich machen.

Italiano :

Da Parigi a Roma e Berlino, riscoprite alcuni dei monumenti più emblematici d’Europa. Utilizzando i famosi mattoni danesi, immergetevi nell’architettura e nei dettagli che costituiscono il nostro ricco patrimonio.

Espanol :

De París a Roma, pasando por Berlín… redescubra algunos de los monumentos más emblemáticos de Europa. Utilizando los famosos ladrillos daneses, sumérjase en la arquitectura y los detalles que conforman nuestro rico patrimonio.

