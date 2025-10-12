Atelier | Aphabet cyrillique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Atelier | Aphabet cyrillique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 12 octobre 2025.
Dimanche 12 octobre 2025, 15h>17h |
Dans le cadre « Un dimanche à Mado »
15h>16h : Initiation
16h>17h : Intermédiaire
Durée : 1h · Organisé et animé par Nadejda Ferrah
Gratuit sur inscription
S’il s’agit de votre première inscription à une activité au Centre Mado Robin, commencez par : créer votre compte
Si vous avez déjà participé à une activité gratuite ou payante (hors évènements de type concerts ou spectacles) mais que vous n’avez jamais utilisé votre espace en ligne, créez votre mot de passe en utilisant l’option : mot de passe oublié
Vous pouvez ensuite vous inscrire en consultant : nos activités ponctuelles
Si vous le préférez, vous pouvez également vous inscrire par mail, par téléphone (0182040295) ou à l’accueil du Centre Paris Anim’ Mado Robin.
Il n’y a pas d’âge pour apprendre un nouvel alphabet ! Participez à l’atelier d’initiation ou intermédiaire à l’alphabet cyrillique du centre
Le dimanche 12 octobre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-12T18:00:00+02:00
fin : 2025-10-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-12T15:00:00+02:00_2025-10-12T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin