Atelier | Aphabet cyrillique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris dimanche 12 octobre 2025.

Dimanche 12 octobre 2025, 15h>17h |

Dans le cadre « Un dimanche à Mado »

15h>16h : Initiation

16h>17h : Intermédiaire

Durée : 1h · Organisé et animé par Nadejda Ferrah

Gratuit sur inscription

Il n’y a pas d’âge pour apprendre un nouvel alphabet ! Participez à l’atelier d’initiation ou intermédiaire à l’alphabet cyrillique du centre

Le dimanche 12 octobre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin