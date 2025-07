ATELIER APICULTURE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

jeudi 17 juillet 2025.

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Nos amies les abeilles n’auront plus de secret pour les petits.

En présence d’un apiculteur récoltant professionnel petits et grands découvriront autour des ruches de l’Écomusée rural du pays nantais, les secrets du métier et des abeilles à travers des explications et une dégustation du miel récolté (suivant météo). Voilage de sécurité fourni aux participants.

Inscription obligatoire

Visite de l’ancienne ferme comprise + petit goûter. .

Our friends the bees will no longer have any secrets for the little ones.

Unsere Freunde, die Bienen, werden für die Kleinen kein Geheimnis mehr sein.

Le nostre amiche api non avranno più segreti per i più piccoli.

Nuestras amigas las abejas ya no tendrán secretos para los más pequeños.

