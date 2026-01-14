Atelier apprendre à concevoir son vélo solaire Dijon

Atelier apprendre à concevoir son vélo solaire

10 Rue Louis Ganne Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Venez apprendre à créer votre propre vélo solaire

La journée se compose de cours sur la réglementation française, sur les équipements solaire et la structure porteuse et sur la prévention des pannes en voyage lointoin. Vous pourrez également suivre si besoin un cours sur les bases de l’électricité. Vous aurez ensuite l’occasion d’écouter des cyclistes solaires vous partager leur expériences et enfin vous pourrez assister à la projection de films de voyage. .

10 Rue Louis Ganne Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 79 49 15 16

