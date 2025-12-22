Atelier Apprendre à concocter ses jus détox salés/sucrés Atelier spécial Post Fêtes, La Grande École Le Havre
Atelier Apprendre à concocter ses jus détox salés/sucrés Atelier spécial Post Fêtes
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-01-13 17:30:00
fin : 2026-01-13 19:30:00
2026-01-13
Guidé·e par notre cheffe Sabrina, apprenez à réaliser des jus détox aussi délicieux que réconfortants. Entre couleurs du marché, équilibre des saveurs et esprit de légèreté, cet atelier offre une parenthèse idéale pour démarrer l’année en douceur.
Durée 2h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
