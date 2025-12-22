Atelier Apprendre à concocter ses jus détox salés/sucrés Atelier spécial Post Fêtes, La Grande École Le Havre

Atelier Apprendre à concocter ses jus détox salés/sucrés Atelier spécial Post Fêtes

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 17:30:00

fin : 2026-01-13 19:30:00

Date(s) :

2026-01-13

Guidé·e par notre cheffe Sabrina, apprenez à réaliser des jus détox aussi délicieux que réconfortants. Entre couleurs du marché, équilibre des saveurs et esprit de légèreté, cet atelier offre une parenthèse idéale pour démarrer l’année en douceur.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Apprendre à concocter ses jus détox salés/sucrés Atelier spécial Post Fêtes

L’événement Atelier Apprendre à concocter ses jus détox salés/sucrés Atelier spécial Post Fêtes Le Havre a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie