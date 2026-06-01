Atelier : apprendre à faire sa haie sèche, Jardin pédagogique, Marnaz

Atelier : apprendre à faire sa haie sèche Vendredi 5 juin, 17h00 Jardin pédagogique Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Atelier de démonstration et conseil de fabrication d’une haie sèche

avec Christelle Jenny, chargée de projets en environnement, prévention et biodéchets à Terre Climat et Environnement. Christelle intervient dans le cadre d’actions environnementales pour la communauté de communes Cluses, Arve et Montagne.

Rendez-vous au petit jardin pédagogique rue Saint-Exupéry (en face de la crèche, derrière la pharmacie) pour découvrir comment transformer les déchets verts en véritable ressource pour son potager et pour la biodiversité !

Jardin pédagogique rue saint exupéry 74460 marnaz Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659559755 https://www.marnaz.fr/micro-folie https://www.facebook.com/MicroFolieMarnaz/ Le jardin pédagogique de la Micro-Folie est un jardin qui a pour objectif de sensibiliser les enfants et les adultes à la connaissance des plantes et de la biodiversité. Il est un terrain d’observation, d’expérimentation et de créations. parking

Atelier de démonstration et conseil de fabrication d’une haie sèche

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