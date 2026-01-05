Atelier apprendre à faire son pain au levain Le Fournil des croquants Sergeac
Le Fournil des croquants 295 Chemin de la Voulperie Sergeac Dordogne
2026-02-14
2026-04-25
2026-02-14 2026-03-14 2026-04-25
Ouvert à tous (débutants et confirmés). Repartez avec votre levain, vos pains cuits au feu de bois. Expérience artisanale et conviviale. Sur réservation. 125€/personne, 220€/duo
Atelier d’une journée, animé par une paysanne boulangère.
Ouvert aux débutants comme aux confirmés.
Une expérience artisanale et conviviale.
Repartez avec votre levain, vos pains cuits au feu de bois, vos documents pratiques pour refaire le pain chez vous.
Sur réservation. .
Le Fournil des croquants 295 Chemin de la Voulperie Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 49 66 22 lefournildescroquants@gmail.com
English : Atelier apprendre à faire son pain au levain
Open to all (beginners and advanced). Leave with your own sourdough and wood-fired breads. An artisanal and convivial experience. Reservations required. 125/person, 220/duo
