Atelier apprendre à faire son pain au levain Le Fournil des croquants Sergeac

Atelier apprendre à faire son pain au levain

Le Fournil des croquants 295 Chemin de la Voulperie Sergeac Dordogne

Tarif : 125 – 125 – 125 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-02-14 2026-03-14 2026-04-25

Ouvert à tous (débutants et confirmés). Repartez avec votre levain, vos pains cuits au feu de bois. Expérience artisanale et conviviale. Sur réservation. 125€/personne, 220€/duo

Atelier d’une journée, animé par une paysanne boulangère.

Ouvert aux débutants comme aux confirmés.

Une expérience artisanale et conviviale.

Repartez avec votre levain, vos pains cuits au feu de bois, vos documents pratiques pour refaire le pain chez vous.

Sur réservation. .

Le Fournil des croquants 295 Chemin de la Voulperie Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 49 66 22 lefournildescroquants@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier apprendre à faire son pain au levain

Open to all (beginners and advanced). Leave with your own sourdough and wood-fired breads. An artisanal and convivial experience. Reservations required. 125/person, 220/duo

L’événement Atelier apprendre à faire son pain au levain Sergeac a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère