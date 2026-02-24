Atelier Apprendre à greffer des arbres fruitiers Jardin-verger Conservatoire Assat

Atelier Apprendre à greffer des arbres fruitiers

Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Au programme

Introduction aux variétés fruitières apprenez à choisir des fruits adaptés à votre région, à votre sol, et à vos préférences gustatives.

Principes du greffage plongez dans les principes fondamentaux du greffage. Comprenez les différentes techniques de greffage telles que la greffe en fente, la greffe en couronne, et la greffe à l’anglaise simple ou compliquée.

Matériel et outils familiarisez vous avec le matériel et les outils nécessaires au greffage.

Séance pratique de greffage après la théorie, la pratique ! Rien de tel que de répéter le geste pour apprendre.

Entretien des arbres greffés apprenez les bases de l’entretien des arbres greffés.

Greffage sur table, surgreffage sur les arbres du verger. .

Jardin-verger Conservatoire 3bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com

