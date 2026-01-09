Atelier Apprendre à lire une carte IGN avec WeTrek Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Atelier Apprendre à lire une carte IGN avec WeTrek Maison de la Montagne Argelès-Gazost mardi 31 mars 2026.
Atelier Apprendre à lire une carte IGN avec WeTrek
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-31 18:00:00
fin : 2026-03-31 19:30:00
2026-03-31
En partenariat avec Ubicarta Level 2.
Envie de mieux préparer vos sorties et de naviguer plus sereinement en montagne avec votre smartphone ?
La Maison de la Montagne vous propose un atelier de perfectionnement à l’application WeTrek (anciennement IGN rando).
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
In partnership with Ubicarta Level 2.
Would you like to better prepare your outings and navigate the mountains with greater peace of mind using your smartphone?
La Maison de la Montagne offers a workshop to perfect your use of the WeTrek application (formerly IGN rando).
