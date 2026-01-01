Atelier | Apprendre à tailler vos pommiers au verger SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette
Atelier | Apprendre à tailler vos pommiers au verger
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi; gratuit pour les moins de 10 ans.
Début : 2026-01-30 14:00:00
fin : 2026-01-30 16:30:00
2026-01-30
Le CBN du Massif central organise une animation Apprenez à tailler vos pommiers au verger . Venez apprendre à tailler les arbres afin d’obtenir une structure équilibrée et des fruits abondants et de qualité.
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr
The CBN du Massif Central is organizing an event entitled Learn to prune your apple trees in the orchard . Come and learn how to prune trees to obtain a balanced structure and abundant, high-quality fruit.
L’événement Atelier | Apprendre à tailler vos pommiers au verger Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-01-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier