Atelier | Apprendre à tailler vos pommiers au verger SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

Atelier | Apprendre à tailler vos pommiers au verger

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi; gratuit pour les moins de 10 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 14:00:00

fin : 2026-01-30 16:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Le CBN du Massif central organise une animation Apprenez à tailler vos pommiers au verger . Venez apprendre à tailler les arbres afin d’obtenir une structure équilibrée et des fruits abondants et de qualité.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

English :

The CBN du Massif Central is organizing an event entitled Learn to prune your apple trees in the orchard . Come and learn how to prune trees to obtain a balanced structure and abundant, high-quality fruit.

