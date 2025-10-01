Atelier apprendre à utiliser son smartphone Maison des Associations Pontarlier
Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier Doubs
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-15 16:00:00
2025-10-01 2025-10-15 2025-10-29
Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier
Atelier pour apprendre à utiliser son smartphone
Sur inscription, réservé aux débutants, limité à 10 personnes maximum .
Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 38 jl.vicaire@ville-pontarlier.com
