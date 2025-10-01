Atelier apprendre à utiliser son smartphone Maison des Associations Pontarlier

Atelier apprendre à utiliser son smartphone

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-01 2025-10-15 2025-10-29

Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier

Atelier pour apprendre à utiliser son smartphone

Sur inscription, réservé aux débutants, limité à 10 personnes maximum .

Maison des Associations 16 Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 38 jl.vicaire@ville-pontarlier.com

