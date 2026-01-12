Atelier apprendre à utiliser un télescope

Pôle des Etoiles Nançay Cher

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 13:30:00

fin : 2026-03-07 18:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Les astres vous attirent et vous aimeriez observer les étoiles à la loupe ? Venez apprendre à utiliser un instrument d’observation du ciel avec notre animateur !

À l’issue de ce stage pratique, vous ou vos enfants serez capables d’utiliser efficacement un instrument d’observation du ciel (jumelle, télescope ou lunette astronomique) pour scruter les étoiles comme un expert ! Vous apprendrez à repérer les constellations sur une carte, lire les éphémérides, choisir votre oculaire et préparer votre matériel. Si vous êtes équipé d’un télescope, vous pouvez emmener votre propre matériel pour apprendre à l’utiliser parfaitement. Les notions de mécanique céleste et d’optique géométrique seront rapidement abordées avant de partir en observation sur le terrain si les conditions météorologiques sont favorables !

Nombre de places disponibles limitées réservation obligatoire.

Pour les accompagnateurs, seule l’entrée au Pôle des Étoiles est payante. 50 .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Are you attracted by the stars and would you like to observe them with a magnifying glass? Come and learn how to use a sky observation instrument with our guide!

L’événement Atelier apprendre à utiliser un télescope Nançay a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE