ATELIER APPRENDS À DESSINER DES PERSONNAGES DE MANGA Loupian

Pendant les vacances scolaires, la médiathèque organise un atelier pour s’initier au croquis de personnages de manga. Vos enfants rêvent de donner vie à leurs personnages et de maîtriser les techniques du dessin manga ?Inscrivez-les à cet atelier proposé par Garance Garcia, illustratrice, les jeudis 26 Février 5 Mars, de 14h à 16h. Débutants ou déjà passionnés, ils pourront exprimer toute leur créativité dans une ambiance stimulante et conviviale.A partir de 8 ans. .

During the school vacations, the mediatheque organizes a workshop to learn how to sketch manga characters. Do your children dream of bringing their characters to life and mastering manga drawing techniques?

