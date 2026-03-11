Atelier Apprenez à contribuer à Wikipédia Salle de formation G.I.T.E Limoges

Atelier Apprenez à contribuer à Wikipédia

Salle de formation G.I.T.E 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Organisé dans le cadre de la Quinzaine des autrices francophones et du mois du Logiciel Libre, l’atelier Apprenez à contribuer à Wikipédia , organisé par Les sans pagEs, vise à encourager la création et l’amélioration des biographies et articles liés aux autrices francophones sur la plateforme dédiée.

Inscriptions au préalable auprès des organisateurs. .

Salle de formation G.I.T.E 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@sans-pages.org

