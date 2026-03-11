Atelier Apprenez à contribuer à Wikipédia Salle de formation G.I.T.E Limoges
Organisé dans le cadre de la Quinzaine des autrices francophones et du mois du Logiciel Libre, l’atelier Apprenez à contribuer à Wikipédia , organisé par Les sans pagEs, vise à encourager la création et l’amélioration des biographies et articles liés aux autrices francophones sur la plateforme dédiée.
Inscriptions au préalable auprès des organisateurs. .
Salle de formation G.I.T.E 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@sans-pages.org
