Atelier Apprenons le numérique en équipe Cyber du MIX Mourenx

Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Essayons un petit jeu mettons-nous à la place d’une association qui organiserait un événement. Il faut écrire à plusieurs destinataires, remplir un formulaire et le renvoyer (sans l’imprimer !)

Pour tous les niveaux, même débutant ! .

Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84 cyberbases@cc-lacqorthez.fr

