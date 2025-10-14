Atelier Apprenons le numérique en équipe Cyber du MIX Mourenx
Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Essayons un petit jeu mettons-nous à la place d’une association qui organiserait un événement. Il faut écrire à plusieurs destinataires, remplir un formulaire et le renvoyer (sans l’imprimer !)
Pour tous les niveaux, même débutant ! .
Cyber du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84 cyberbases@cc-lacqorthez.fr
