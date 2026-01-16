Atelier Apprenons le numérique Cyber Centre Orthez

Atelier Apprenons le numérique

Cyber Centre 2 rue Pierre Lassere Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Essayons un petit jeu mettons nous à la place d’une association qui organiserait un événement. Il faut écrire à plusieurs destinataires, remplir un formulaire et le renvoyer et faire une affiche. Ouvert à tous même aux débutants. .

