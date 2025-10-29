Atelier apprenti ânier Mauges-sur-Loire

Balade animée en nature et atelier de médiation animale à Mauges sur Loire.

2 heures en compagnie des ânes, venez les découvrir en les menant à pied sur des parcours de motricité. Un moment de cohésion entre l’enfant et l’animal. L’enfant comme l’animal pourra développer sa confiance en soi, sa motricité, et apprendre en s’amusant.

​Déroulement d’une séance

– Accueil

– Marche d’approche 300 m à la rencontre des ânes

– Brossage et soin

– Animation 1 h 30

– Remercier l’âne et séance câlins

(Au moins un adulte accompagnateur sera présent).

Animation pour les 6-12 ans

Les plus jeunes peuvent assister aux soins, aux câlins, goûter des ânes .

La Pommeraye Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 29 13 33 contact.pavanes@gmail.com

English :

Animated nature walk and animal mediation workshop in Mauges sur Loire.

German :

Animierter Spaziergang in der Natur und Workshop zur Tiervermittlung in Mauges sur Loire.

Italiano :

Passeggiata animata nella natura e laboratorio di mediazione animale a Mauges sur Loire.

Espanol :

Paseo animado por la naturaleza y taller de mediación con animales en Mauges sur Loire.

