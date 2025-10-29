Atelier apprenti ânier Mauges-sur-Loire
Atelier apprenti ânier Mauges-sur-Loire mercredi 29 octobre 2025.
Atelier apprenti ânier
La Pommeraye Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:00:00
2025-10-29
Balade animée en nature et atelier de médiation animale à Mauges sur Loire.
2 heures en compagnie des ânes, venez les découvrir en les menant à pied sur des parcours de motricité. Un moment de cohésion entre l’enfant et l’animal. L’enfant comme l’animal pourra développer sa confiance en soi, sa motricité, et apprendre en s’amusant.
Déroulement d’une séance
– Accueil
– Marche d’approche 300 m à la rencontre des ânes
– Brossage et soin
– Animation 1 h 30
– Remercier l’âne et séance câlins
(Au moins un adulte accompagnateur sera présent).
Animation pour les 6-12 ans
Les plus jeunes peuvent assister aux soins, aux câlins, goûter des ânes .
La Pommeraye Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 27 29 13 33 contact.pavanes@gmail.com
English :
Animated nature walk and animal mediation workshop in Mauges sur Loire.
German :
Animierter Spaziergang in der Natur und Workshop zur Tiervermittlung in Mauges sur Loire.
Italiano :
Passeggiata animata nella natura e laboratorio di mediazione animale a Mauges sur Loire.
Espanol :
Paseo animado por la naturaleza y taller de mediación con animales en Mauges sur Loire.
