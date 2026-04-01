Atelier Apprenti fermier 7/12 ans Le Grand Groesquer Moustéru

Atelier Apprenti fermier 7/12 ans

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 15:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Enfilez vos bottes et suivez notre quotidien ! Vous nous accompagnerez dans nos tâches pour découvrir la vie à la ferme. Au programme nourrir les animaux, les soigner et les câliner bien sûr ! C’est aussi l’occasion d’apprendre les besoins spécifiques de chaque espèce. .

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33

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L’événement Atelier Apprenti fermier 7/12 ans Moustéru a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol