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Atelier Apprenti fermier 7/12 ans Le Grand Groesquer Moustéru

Atelier Apprenti fermier 7/12 ans Le Grand Groesquer Moustéru mardi 21 avril 2026.

Lieu : Le Grand Groesquer

Adresse : Ferme Ty Lipous

Ville : 22200 Moustéru

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Atelier Apprenti fermier 7/12 ans

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 15:30:00

Date(s) :
2026-04-21

Enfilez vos bottes et suivez notre quotidien ! Vous nous accompagnerez dans nos tâches pour découvrir la vie à la ferme. Au programme nourrir les animaux, les soigner et les câliner bien sûr ! C’est aussi l’occasion d’apprendre les besoins spécifiques de chaque espèce.   .

Le Grand Groesquer Ferme Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 33 66 91 33 

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English :

L’événement Atelier Apprenti fermier 7/12 ans Moustéru a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol