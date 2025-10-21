Atelier apprenti crêpier au Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire

Atelier apprenti crêpier au Moulin de l’Epinay

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 L’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24

Le temps d’un atelier au Moulin de l’Epinay devenez apprenti crêpier à La Chapelle-Saint-Florent à Mauges-sur-Loire.

Viens mettre la main à la pâte et confectionne des crêpes et des galettes avec les farines du Moulin de l’Epinay. Tu pourras les déguster sur place à l’heure du déjeuner !

L’occasion de découvrir de nouvelles recettes et de partager un moment convivial tout en apprenant le métier de meunier et les techniques de fabrication de la farine. .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 L’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com

English :

Take a workshop at Moulin de l’Epinay and become a crêpier apprentice at La Chapelle-Saint-Florent in Mauges-sur-Loire.

German :

Während eines Workshops in der Moulin de l’Epinay werden Sie zum Crêpier-Lehrling in La Chapelle-Saint-Florent in Mauges-sur-Loire.

Italiano :

Partecipate a un workshop al Moulin de l’Epinay e diventate apprendisti crêpier a La Chapelle-Saint-Florent a Mauges-sur-Loire.

Espanol :

Asista a un taller en el Moulin de l’Epinay y conviértase en aprendiz de crêpier en La Chapelle-Saint-Florent, en Mauges-sur-Loire.

