Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Atelier apprenti pâtissier au Moulin de l’Epinay

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 L’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:00:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-27

Apprenti Pâtissier au Moulin de l’Épinay : Mettez la main à la pâte et confectionnez vos propres sablés !

Du grain de blé au biscuit : devenez un vrai petit meunier pâtissier !

Pendant les vacances scolaires, le Moulin de l’Épinay ouvre ses portes aux jeunes gourmands pour une expérience culinaire et ludique au cœur des Mauges. Tous les mardis matin à 10h, enfilez votre tablier et venez participer à notre atelier « Apprenti Pâtissier », une activité idéale à partager en famille.

Au programme : une immersion vivante dans l’artisanat traditionnel. Les enfants découvrent d’abord les secrets de fabrication de la farine locale, directement issue du moulin à vent. Guidés par notre équipe, ils découvrent le travail du meunier et apprennent comment les grains de blé se transforment sous la meule. Place ensuite à la pratique ! Les apprentis boulangers touchent, pétrissent et façonnent leur propre pâte pour confectionner de délicieux sablés artisanaux.

Cet atelier convivial est l’occasion parfaite d’éveiller les papilles, d’apprendre de nouvelles recettes faciles à reproduire à la maison et d’aborder le savoir-faire du patrimoine local de manière concrète. La cerise sur le gâteau ? Chaque participant repart avec ses créations pour les déguster à l’heure du goûter !

Que vous soyez habitants de Maine-et-Loire ou vacanciers en Anjou, offrez à vos enfants un moment de création ludique, pédagogique et gourmand. .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 L’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com

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English :

Pastry Apprentice at the Moulin de l’Épinay: Get your hands dirty and make your own shortbread cookies!

L’événement Atelier apprenti pâtissier au Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges