Atelier Apprentis alchimistes Rouen
Atelier Apprentis alchimistes Rouen mardi 14 avril 2026.
Atelier Apprentis alchimistes
7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21
Trois gouttes de jus de momie, une pincée de poudre de sabot de cheval et un soupçon d’excrément de chat noir… Magie ou véritable remède??
Nos apprentis sorciers du jour devront être rigoureux s’ils veulent percer les secrets des alchimistes médiévaux et de leurs étranges potions. Pour devenir experts en la matière, ils devront reconnaître des plantes à leur odeur, décrypter d’étranges recettes tout droit sorties d’un vieux grimoire et enfin?: créer leur propre élixir aux vertus quasi magiques?! .
7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Atelier Apprentis alchimistes
L’événement Atelier Apprentis alchimistes Rouen a été mis à jour le 2026-03-23 par Seine-Maritime Attractivité
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